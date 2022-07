Sven-Rogers tar nya tag

Gitarristen Ulf Edman med förflutet som bassist i Jacks och hos Margot & Sture Ögren, är sedan ett halvår ny i Sven-Rogers. Det är en av anledningarna till att Kjell nu kört in Fernandoz danslåt ”Nu tar vi nya tag” i repertoaren. Med Ulfs entré har bandet växt till sig och blivit tuffare, fräckare och helt enkelt bättre.

Då det var sittande publik, blev det även låtar som Kjell Scherman normalt inte kör ute på danserna. Det tyckte publiken bara var roligt och Ulf Edman fick extra mycket applåder efter The Spotnicks 60-tals låtar. Last date och Amapola gillades skarpt, liksom allt övrigt som Sven-Rogers bjöd på under en dryg timme. Det är helt enkelt så, att Sven-Rogers dansmusik gör sig mycket bra även för sittande publik. Så gott folk missa nu inte Skeppsmalendagen 7 augusti där Sven-Rogers sköter musikunderhållningen.

Det sägs att ”Gammal kärlek rostar aldrig” (låt av Lasse Stefanz) och kärleken till Sven-Rogers består kan Kjell Scherman konstatera, efter ett förflutet på 60 år som dansbandssångare.

Kjell Larsson