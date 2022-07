Konsert i Själevad med Ronnie & Pär-Åke

Med Pär-Åkes tenorsaxofon blev det glatt, käckt och klämmigt i ”He’s got the whole world in his hands” och ”Vilken vän vi har i Jesus”. Stämningsfullt blev det då Pär-Åke tog fram sopransaxofonen och spelade ”Koppången” för att inte tala om ”My Way” instrumentalt på tenorsaxofonen.

Somrigt blev det då Ronnie Sahlén sjöng ”Sommaren är kort” och ”Om det finns en sommar”. Ömt och kärleksfullt blev det då Ronnie Sahlén sjöng Nils Ferlins ”Folkviseton” för andra gången I Själevads kyrka för sin fru. Första gången var vid vigseln.