Ewa Bylin bjöd på vacker sång och vackert väder i Gideå

Ewa Bylin hade valt ut tretton av Eva Cassidys inspelade sånger och sjöng dem med stor inlevelse. Att Eva Cassidy ligger Ewa varmt om hjärtat syntes med all tydlighet. Vad som komma skulle förstod man direkt efter första låten, som blev Cheek to cheek. En jazzstandard som hur många som helst har sjungit in och givetvis även Eva Cassidy, som dog 1996 i hudcancer, 33 år ung. Hon lämnade efter sig inspelningar, som gavs ut postumt och blev på så vis en levande legend.

Ewa Bylin har begåvats med en jazzröst, som hon använde fullt ut i Gideå. En avvikelse från Eva Cassidy-programmet blev det då Ewa tog upp Monica Zetterlunds En bedårande sommarvals, som kändes förlösande efter all musik på engelska.

En mycket trevlig timme avslutades med Hallelujah I love him so, och publiken klappade händerna och hade nog god lust att utbrista Hallelujah Ewa, We love you so much.

Kjell Larsson