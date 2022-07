Sommarmusik i Sidensjö kyrka

Så följde några franska låtar med gitarr av Anders Bergquist och Anders Grimell, klarinett. Basisten Martin Sjöberg presenterade fyra musikstycken som alla hade en meditativ prägel där Vila i mig och Kom nära gav en skön känsla av stillhet.

Psalmen Den blomstertid nu kommer hade för kvällen skrivits i ett jazzigt arrangemang av Anders Bergquist, som var något nytt och spännande för församlingen att sjunga. Andakt hölls därefter av prästen Eva Halling som handlade om profeten och rebellen Johannes Döparen, som stod mitt emellan gamla och nya testamentet, där hon gav många intressanta tankar.

Efter andakt och psalm gick kvällens musiktema in på kärleken i bland annat Ulrik Neumans mollstämda Kärleksvals som sedan lättades upp av jazzlåten I can`t give you anything but love och avslutades med den temperamentsfyllda Royal Garden Blues. Applåderna ville inte sluta så det blev ett extranummer av kvartetten med låten On the sunny side of the street. En härlig kväll med många fina intryck att ha med sig ut i vardagen igen.

Ruth Lind