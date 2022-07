Ronnie Sahlén gick på knock då han öppnade Ödbergskas sommarcafé

Ronnie Sahlén bygger sina framträdanden på överraskningar och läser av publiken i låtvalen. Först blev det allsång, varpå det blev grymma Don’t be cruel, så att publiken hickade till. Inför varje låt tar Ronnie fram intressanta bakgrundsfakta, som inte alla gånger behöver vara riktigt sanna. Det viktigaste för en underhållare är att kunna roa publiken och då är det tillåtet att tumma på sanningen i de fall det saknar betydelse.

Då det blir Elvis har Ronnie alltid något nytt att komma med, så Ronnie är i högsta grad oförutsägbar. Man kan göra som Ronnie att påannonsera O sole mio och sedan ge järnet i It’s now or never. Elvis har nog aldrig sjungit på något annat språk än engelska och fanns det då en bra italiensk melodi, så var det väl bara för honom att byta ut texten och skapa en världsschlager.

”It’s now or never” fick Ronnie till ofantligt bra och det var väl bara ”I gave you a mountain” som blev ännu vassare. Ge publiken det de vill ha är Ronnies måtto. Han är inte främmande för någon svensk eller engelsk musik förutom opera, som han överlåter åt sin kompis Klas Norberg i Nora.