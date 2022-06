Uppskattad medlemsträff hölls i Själevads Hembygdsgård

"I just wanna dance with you" satte fart på dojorna under borden. Att höra sången "Livet har varit gott mot mig" fick mången att glädjas i sitt inre.

Anders har begåvats med en underbar sångröst och det låter samstämmigt, då Benka hänger med i refrängerna.

Benka har nog fått sitt namn av att kunna bänka sig, för han satt och trummade på en låda och dunkade taktfast till Anders musicerande.

Den välkända låten "My way" hade fått en ny och annorlunda, men rolig text och framfördes av Benka.

"Leende guldbruna ögon" blev allsången, som de flesta i publiken hängde med i. Ibland blev det skratt, ibland toner, som gjorde en matt.

Historierna om den fiktiva Domsjöbon Bertil, gav mersmak, men de passar bäst på ställen, där det är högt i tak.

Kycklingsallad á la Ann-Marie serverades och densamma ihop med kökspersonalen var beundransvärda, där de smög i trånga passager mellan borden.

Publiken var nöjd och tillvaron en fröjd.

Ulla Jonsson