Gullängets kyrkokör går på sommarlov

På sista april var det valborgsmässofirande i kyrkan och på Kristi himmelsfärdsdag (26 maj) gökotta på Åsberget. På bönsöndagen 22 maj deltog kören tillsammans med övriga körer i pastoratet, vid festmässan i Nätra kyrka, för att fira in kyrkoherde Peter Persman i det nybildade södra pastoratet.

Under gudstjänsten i söndags blev det sju sånger för kören, där solisten Maj-Inger Forsberg briljerade med verserna i ”Helig mark” och kören kom in i refrängerna. Om ännu vackrare blev det då näktergalen Lina Sundqvist sjöng verserna med sin höga sopranstämma i ”Han går aldrig förbi” och Maj-Inger gick tillbaka till sin plats i altstämman tillsammans med Gunilla Ekenberg och Emelie Jäderberg Norlén. Ragnhild Sehlberg var inte med i söndags. I sopranstämman sjunger Ann-Louise Andersson, Inger Björling, Margareta Fahlgren, Ingrid Olovsson, Brittlis Nordin, Eva Olsson och Anette Edman. Herrarna är uppdelade så att Per Sundin, Lars Asplund, Bosse Sjölander är i basstämman och Kjell Isaksson, Sven Edman i tenorstämman.