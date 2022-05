Ewa Bylin sjunger Eva Cassidy

Kvartetten har inte tränat ihop så länge, men med rutin så löste det sig ändå. Carl Sjöströms gitarrsolon fick publiken närmast i extas. Eva Cassidy, som var extremt blyg av sig, sjöng all slags musik (country, jazz, blues, gospels, pop och folkmusik) till gitarr, men hon var även en duktig pianist. Hon dog i hudcancer 1996 och blev bara 33 år. Postumt sprids hennes musik nu över hela världen.

Ewa, som inledde med ”Cheek to cheek” utbrast ”Åh så roligt att ni är så många som kommit hit i kväll”. Efter det presenterade hon bandet med pianisten Anders Bergquist, gitarristen Carl Sjöström och basisten Niclas ”Pebbe” Vigren, vilka fick det att svänga störtskönt i lokalen.

Ewa Bylin sjöng tio av Eva Cassidys sånger och framförde dem med sådan känsla, att huden knottrade sig. Kvällens höjdpunkt blev ”What a wonderful world”, som riktigt grep tag i publiken, som satt andäktigt och tog in allt till sina hjärtan, innan de slutligen livligt applåderade Ewa, Berka, Carl och Pebbe.

Kvartetten, som skulle göra sig mycket bra som krogunderhållare, fick ordentlig fart på publiken i ”Fever”, ”Son of a preacher man” och ”Hallelujah I just love him so” för att ta tre låtar ur högen.

Fortsättning följer för kvartetten, som har inbokade spelningar på Folkan och Gideå Hembygdsgård. Till dess lär man ha hunnit övat in fler av Ewa Cassidys låtar. Det finns ju hur mycket som helst att ösa ur.

I Vardagsrummet kan vem som helst få prova på att sjunga och spela, vilket Georg Nordin i Västansjö Manskör gjorde. För övrigt är Georg kusin med Ewa Bylin och tillsammans sjöng de ”All of me” till Georgs gitarrspel. Så roligt kan man få ha det i Vardagsrummet hälsar Annelie Vigren, som är en av flera eldsjälar som jobbar där ideellt.

Kjell Larsson