Inte bara hemtjänstpersonal som går på knäna

Jag jobbar på ett vård och omsorgsboende inom kommunen, och har gjort så några år. Jag älskar mitt jobb och de människor jag fått möta och lära känna under dessa år. Men så som situationen ser ut just nu, med stor brist på vikarier, är ohållbar. Denna brist på vikarier leder inte sällan till att vi som anställda måste "gå kort" det vill säga arbeta med för få personal under arbetspass. Det är en nästan konstant stress, för vi förväntas fortfarande hinna med allt som ska göras, men på färre personal.