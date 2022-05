M: I Centerpartiets "breda mitten" ryms allt färre partier

Vid regionfullmäktiges senaste sammanträde, 12 maj 2022, klargjorde Jonny Lundin (C) att man inte kommer att samarbeta med oss Moderater efter valet. Det var ord och inga visor – oss moderater passade det uttalandet bra, för då vet vi var Centerpartiet står redan nu.

Centerpartister talar ofta om den ”breda mitten” men i det begreppet ryms allt färre och färre partier. Socialdemokraterna får inte plats enligt kommunalrådet Johan Andersson (C) i Sollefteå, som tydligt tagit avstånd från S och deklarerat att C aldrig kommer att samverka med S – inte ens i regionpolitiken. SD är paria, enligt de flesta inom Centern. På riksplan säger man att Vänstern inte får vara med och bestämma eller förhandla om C ska vara med.