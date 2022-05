Aktiv helg för turistföreningen i Ö-vik

På senare tid har vi tvingats att hitta nya vägar. Först på sträckan Småtjärnarna - Svedje där leden numera går via Hamptjärnen. Sen byggdes slussen om förra sommaren och vandrarna tvingades ut på asfaltväg via Modovägen. Sista biten via Kusthöjden till centrum stängdes på grund av tung byggtrafik. Den sträckan är fortfarande stängd.

Nu är slussen öppen för överfart igen och vandrarna kan använda den tidigare slingan förbi Kempehallen upp till Hörnsjön. Genom förståelse och välvilja av ortsbor, föreningar och myndigheter har vi fått tillåtelse att leda vandrarna vidare upp på Varvsberget där de får ett magnifikt första intryck av Örnsköldsvik innan de tar den branta nedfarten via resecentrum till målet i Hamnparken.