Ronnie & Pär-Åke fick IOGT-NTO-lokalen att koka

Fram till fikat avlöste en binge Elvis gospels varandra, där Ronnie sjöng lugnt och vackert välkända ”Just a closer walk with thee”, som Britt Damberg tog till Sverige som ”Hälsa Mikael från mig”, innan tempot stegrades med att Pär-Åke Stockberg till publikens klapp släpptes loss på saxofon med ”He’s got the whole world in his hands”.

Ronnie har en förmåga som få, att fånga publiken i andliga sånger. ”Amazing grace” blev kronan på verket, men givetvis är det tycke och smak som avgör vilken sång man gillar allra mest. Elvis hade i ”How great thou Art” och ”Amercian trilogy” två favoriter, vilka Ronnie med sin guldstrupe tolkar så underbart med hela sitt uttrycksfulla sätt, att man får gåshud.