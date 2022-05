Anders Grimell får det att svänga med klarinetten

Det är viktigt att direkt få i gång publiken och på Kom In den 28 april drog man på smilbanden i Moonlight Serenade, vilket var Glenn Miller and His Orchestras signaturmelodi och nu är det Anders Grimells. Som andra låt kom Alexander’s Ragtime Band och därmed var manegen ordentligt krattad, innan Anders Grimell tog ut publiken på övergången från vinter (Vintern rasat ut) till vår (Ja, det är våren) ända ner till Amsterdam, som Lasse Lönndahl sjöng om i Tulpaner från Amsterdam.

Variation är viktigt och det blev mycket lyckat att för en stund låta Anders Bergquist lämna pianostolen och ta fram gitarren. I Sous le ciel de Paris och Petite Fleur blev det Anders Bergquists gitarrspel som bar upp det hela.

Timmen knöts effektfullt ihop när samtliga musiker, vilka nu var förstärkta med Åke Collin på trumpet, tryckte på lite extra i When the saints go marching in och On the sunny side of the street.

Roliga timmen var därmed slut för denna gång, men torsdag 12 maj blir det Karin Tängdéns och Lasse Sjömans tur att roa publiken, innan Chris O’Berg kommer onsdag 25 maj.

Kjell Larsson