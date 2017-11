Vattenfall höjer sin beredskap i länet – på grund av snöovädret

Ett stort oväder förväntas komma in under Västernorrland, särskilt längs kusten, under natten till torsdagen. Därför har nu Vattenfall höjt beredskapen inför eventuella störningar på elnätet, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Det sker i första hand genom att personalstyrkan i driftcentralen utökas och att fordon förbereds för snabb insats. Även beredskapsstyrkan har förstärkts skriver Vattenfall i pressmeddelandet. Det höjer även beredskapen i Norrbotten och Västerbotten.

