Timrå vann sista länsderbyt – skickade Modo på semester

Timrå IK kopplade direkt greppet i länsderbyt mot Modo Hockey. Tre minuter in i matchen får Timrå spela power play efter att Jonathan Dahlén blivit trippad framför Modos mål. Timrå lyckades dock inte förvalta det numerarära överläget.

Jonathan Dahén var snart framme igen på ett friläge, där klubban och pucken inte riktigt ville samarbeta. Det skulle dröja tills i mitten av perioden tills Modo kunde jämna ut spelet och lyckas skapa några målchanser.

Aningen oväntat lyckas Per-Åge Skröder få in pucken bakom Adam Ohre i Timråmålet efter ett väl avvägt dragskott. Att en Timråspelare slängde sig och försökte täcka skott hjälpte föga.

Inledningen av andra börjar i likhet med den första med ett power play för Timrå, som Modo kan klara ut. För andra gången missar Timrå ett friläge. Den här gången är det Ludvig Nilsson som inte får till det i dribblingsmomentet.

Tredje gången gillt får Timrå möjlighet att spela i numerärt överläge och då kom utdelningen. Sebastian Lauritzen slänger in pucken mot Modos målvakt när han står i sarghörnet och via Modos målvakt Erik Hanses rygg går den in.

I den tredje perioden drar Timrå ifrån genom att ta ledningen efter sju minuter genom Dahlén. Efter ytterligare några minuter gör Timrås Johan Johansson 3–1. Men Modos Jordan Smotherman, som gjorde två mål i senaste matchen mot Mora, reducerar, men närmare än så kommer inte Modo i derbyt.

MATCHEN

Timrå IK–Modo 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

Första perioden: 0–1 (13.25) Per-Åge Skröder (Oscar Steen).

Andra perioden: 1–1 (9.50) Sebastian Lauritzen (Jens Lööke) spel i numerärt överläge.

Tredje perioden: 2–1 (7.41) Jonathan Dahlén (Sebastian Lauritzen) spel i numerärt underläge, 3–1 (14.32) Johan Johnsson (Ludvig Nilsson), 3–2 (19.34) Jordan Smotherman (Patrik Karlkvist, Jesper Lindgren) spel i numerärt överläge.

Skott: 38–17 (8–5, 21–4, 9–8).

Domare: David Bergman.

Publik: 5342.