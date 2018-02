Tåg fast i Söderhamn – alla avgångar till och från Sundsvall ställs in

Strax efter klockan 16 på torsdagen fattade SJ beslut om att ställa in all tågtrafik till och från Sundsvall. Även alla Norrtåg mellan Sundsvall och Umeå är inställda, fram till lördagen kl 05.

– Vi kommer att ställa in samtliga avgångar till och från Sundsvall under resten av trafikdygnet och anledningen är det rådande väderläget, säger Carl-Johan Linde, presskommunikatör på SJ.