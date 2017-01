Sundsvalls sjukhus slår nya överbeläggningsrekord – sätter sig i förstärkningsläge: "Har samlat ledningen"

– Nu på söndag morgon har vi 59. Sjukhuset är försatt i förstärkningsläge och sjukvårdsledningen är samlad. Vi kommer att gå ut med mer information senare under dagen i ett pressmeddelande. Nu måste vi sätta oss ner och diskutera hur vi ska lösa situationen på sjukhuset och även i landstinget, sa Ann-louise Vickholm, tjänsteman i beredskap vid landstinget Västernorrland, vid 11-tiden.

Några minuter senare kunde Åsa Holgersson, huvudskyddsförbud på Vårdförbundet i Västernorrland berätta att siffran stigit till 61.

– Sjukhuscheferna beordrar ut alla som svarar i telefonen. All personal på alla avdelningar som står på anställningslistorna kommer att ringas upp för att kallas in, säger Åsa Holgersson.

Hon berättar att trycket varit högt hela hösten och att problemet med överbeläggningarna bara har eskalerat.

– Influensaperioden gör ju sitt men det är mycket annat också. Dock har vi just nu extra högt tryck på just den avdelningen, så sjukhuset öppnar en extra avdelning i dag för de patienterna och nya som kommer in, men vi behöver ju personal till den också, säger Åsa Holgersson.

Hon tror att siffran inte kommer att stanna på 61, utan att det redan efter lunch kan se ännu värre ut.

– Dagen har ju bara börjat och det brukar se annorlunda ut vid 13-tiden då patienter brukar skrivas ut. Är det kris kanske många patieneter åker ut från sjukhuset som kanske skulle behöva ligga kvar egentligen, säger hon.

