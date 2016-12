Hårda vindar väntar i stormen Urds spår – 25 m/s på Brämön under morgonen

Under dagen väntas byvindar uppemot och strax över 20 meter per sekund i länet.

– För Västernorrlands del blir det hårda vindar i samband med att en kallfront drar förbi. Det blir blåsigt från fjällkedjan och hela vägen österut mot kusten, säger Christoffer Hallgren, metorolog på Foreca.

Vindarna väntas kulminera någon gång mitt på dagen.

För Plus-kunder: Strömavbrott kan snabbt kyla ditt hus – enkla tips för att behålla värmen

– Det blir hårdast vindar vid kusten men eftersom det är nordvästliga vindar så ligger det på från land och då drabbar det inte lika mycket som om det hade blåst från andra hållet, säger Christoffer Hallgren.

För Plus-kunder: Så mycket ska du få i ersättning när strömmen går – avbrott i ett dygn är olagligt

Vid nio-tiden på tisdagsmorgonen hade inga skador rapporterats in i samband med vädret. Från SMHI:s mätstationer var den högsta vindstyrkan på Brämön vid Njurundakusten i Sudsvall. Där var medelvinden klockan sju på morgonen 12,9 meter i sekunden och det blåste då 24,9 meter i sekunden i byarna. På Lungön utanför Härnösand blåste det 19,4 meter per sekund i byarna och på Skagsudde utanför Örnsköldsvik var det 14,5 meter per sekund i byvind.