Störningar i tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå

Orsaken till störningarna ska vara ett stillastående tåg och förseningen ska drabba 44 stationer mellan Sundsvall central och Umeå central.

Arbetet med att få igång trafiken igen påbörjades strax efter klockan 10.00.

Stationerna som kan påverkas är: Dynäs, Sundsvall C, Arnäsvall, Birsta, Bjästa, Drömme, Frånö, Gideåbacka, Gimonäs, Gålnäs, Harasjön, Hällenyland, Härnösand C, Hussjöby, Husum, Husums norra, Hämrasviken, Häggsjön, Hörnefors, Högbysjön, Hössjön, Kramfors, Könsa, Mörtsal, Norrmjöle, Nordmaling, Norrsjön, Rundvik, Saluböle, Stavreviken, Skönvik, Solbacka, Solum, Sprängsviken, Svedje, Söråkers södra, Stöcke, Timrå, Umeå östra, Västeraspby, Ängersjö, Örnsköldsvik C, Örnsköldsvik norra, Umeå C

Texten uppdateras.