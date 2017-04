Vattenläckan i Sollefteå lagad – Rödsta skola kan öppna igen

TV: Se hur vattnet forsade fram – tvingade skola och förskolor att stänga (3 april)

Under tisdagsförmiddagen lyckades man lokalisera huvudläckan. Då konstaterades också att hela ledningen var i uselt skick med flera små läckor.

Det beslutades att byta ut hela vattenledningen, från huvudledningen in till skolan. Det är ett mer omfattande jobb som kräver en hel del grävning.

Under tiden har man dragit en provisorisk ledning in till skolan. I samband med att den nya ledningen kopplas in måste man stänga vattnet igen. Men det är inte lika tidskrävande och skulle kunna göras en kväll när skolan ändå har stängt.

Hur lång tid det tar innan den nya lednigen är färdig är oklart. Under tiden med den provisoriska ledningen kan husen längst upp efter sträckan få sämre tryck.

Förutom Rödsta skola och förskola berörs även barnens förskola. Totalt handlar det om cirka 200 barn plus personal. Skolledningen vill också poängtera att det är ont om parkringsplatser just nu och det kan bli tal om andra ingångar än den vanliga entrén tills vidare.

Dessutom uppmanas föräldarna att göra klart för sina barn att inte gå för nära de stora, förvisso inhängnade, gropar som finns innan hela arbetet är klart.

