Tvingas strypa öppettiderna – hittar ingen personal: "Finns risk för att vi måste stänga"

– Det finns ingen arbetskraft och det här är en följd av den avbefolkning som skett i glesbygden under de senaste åren. Nu måste politikerna, oavsett partifärg, gemensamt ta krafttag för att vända den här utvecklingen innan glesbygden utarmas helt, säger Börje Norberg.

Börje Norberg är märkbart bekymrad över utvecklingen. Han söker med ljus och lykta efter personal, både ordinarie och extra personal på kvällar och helger, men utan framgång.

– Myten att det skulle vara hög arbetslöshet i Norrland är helt felaktig, slår Börje Norberg fast. Jobb finns, det är personal vi saknar och det här gäller inte bara i mitt företag utan det är likadant hos flera andra här i västraområdet.

För Börje Norberg och Corner House är läget så allvarligt att de kommer att strypa på öppettiderna. Till att börja med stänger de helt efter annandag jul och fram till trettonsdagsafton.

– Jag är snart 60 år och på grund av personalbrist är jag tillbaka i arbetspass som sträcker sig 17-18 timmar per dag. Det orkar man inte. Därför har vi tagit beslutet stänga under den här perioden och det har aldrig hänt tidigare under de 28 år som vi haft Corner House.

På sikt kan det här få allvarligare konsekvenser. Börje Norberg berättar:

– Vi måste succesivt börja bryta ner. Först minska öppettider och nästa steg kan bli att sälja ut inventarier för att slutligen stänga helt. För sälja hela rörelsen går uppenbarligen inte och vi har ju ett ekonomiskt ansvar gentemot bankerna också.

Familjen Norberg, Börje och Helen har en anställd. Han kommer från Tyskland, kan inte språket, och därför är hans arbetsuppgifter begränsade.

– Jag vet att det finns många nysvenskar som skulle vilja jobba här. Men jag kan inte ta in dem så länge de inte kan språket. Jag kan inte skicka ut personal bland borden och ta upp beställningar när de inte kan språket.

Paret Norberg äldsta dotter Cornelia, 16 år, hjälper till i den utsträckning hon kan vid sidan av skolarbetet och sedan har de även svärmor Marries, 71 år, som sköter städet och ibland även frukosten:

– Nu är läget så prekärt att vi kanske måste ta in vår yngsta dotter, Saga 12 år, i servicen. Det här är den bistra verkligheten.

Företaget går bra hävdar Börje. Bättre än någonsin. Hotelldelen har full beläggning och han tvingas till och med hyra in sig i lägenheter för att tillgodose behovet som finns.

– Servicenäringen behövs även i glesbygd. För annars fungerar inte kraftverken, skogen och all vindkraft som ska byggas nu. Vi måste upprätthålla en god service, men för att det ska vara möjligt måste politikerna ge oss förutsättningar och satsa även i glesbygd.

Christer Karlsson, elektriker i Imnäs, är av samma uppfattning, det vill säga han instämmer i att det är svårt att rekrytera personal:

– Det är svårt i glesbygd, och det gäller inte bara rekrytering till kvalificerade jobb, utan även ”enklare” arbeten om du förstår, säger Christer, som även är vice ordförande i Ramsele företagarförening.

