Sverker Olofsson: "Är det rimligt att BB i Sollefteå läggs ned?"

Sverker Olofsson har gett sig in i debatten om det nedlagda BB i Sollefteå. i en krönika på News55 berättar han att han sett ett reportage om Emma Andersson som tvingades föda i bilen på väg på BB i Örnsköldsvik.

Han skriver bland annat att rubriker de senaste veckan beskriver att Sveriges ekonomi går som tåget. "Är det då rimligt att BB i Sollefteå läggs ner? Vem gynnas av att ekonomi går som tåget? Vem missgynnas?" skriver han i krönikan.

Han frågar sig också varför vi inte har någon skatt på förmögenheter och att politiska beslut gynnar rika människor och områden och att de rika blir rikare:

"Allt handlar om fördelning. Rättvisa! Allt handlar om Emma Andersson som tvingades föda sitt barn på väg i en bil på väg mot BB i Örnsköldsvik efter att BB i hennes hemstad hade stängt. Är det rimligt?"

Sverker Olofsson är en av flera kända profiler som gett sig in i debatten. Bland annat har även Per Herrey, Gudrun Schyman, Stefan Sundström och Alex Schulman gett sig in i debatten

För Plus-kunder: Emma tvingades föda i bilen på väg mot BB – "Värsta jag har varit med om"

För Plus-kunder: Jonna Jinton ger sig in i BB-debatten: "Politikerna ser inte vikten av att ha en landsbygd i balans"

