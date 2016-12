Strömavbrott för över 300 hushåll i Ramsele

Vid 09.30-tiden blev det svart i 330 hushåll i Ramsele, Sollefteå kommun.

– Med stor sannolikhet är det träd som har trillat över någon ledning, säger Johan Aspegren vid pressjouren på Eon.

Enligt rapporten berördes de västligaste delarna av orten.

Vid lunchtid hade drygt hälften av hushållen fått tillbaka strömmen, men 129 hem kommer att få klara sig utan el åtminstone fram till klockan 15 på tisdagen, enligt prognosen.

– Vi håller på med sektioneringar just nu, alltså kopplar om i näten så att de fortfarande drabbade ska få tillbaka strömmen så fort det bara går. Det har ju med blåsten att göra, så klart, säger Johan Aspegren

Alla Eons kunder har möjlighet att välja om de vill få ett sms eller mail när det är strömlöst och vidare information om strömavbrottet från leverantören.

Eon gick under Annandagen ut med ett meddelande där de berättade att de skulle sätta in extra resurser på grund av stormen Urd som var på ingång redan under måndagskvällen.

"Framför allt handlar det om extra personal i driftcentralerna, som fjärrledes kan utföra omkopplingar i näten och dessutom förbereda för den omfattande reparationsinsats som beräknas påbörjas i de drabbade områdena i morgon bitti", skrev de på sin hemsida på måndagskvällen.