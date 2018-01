Störningar i busstrafiken i Sollefteå – turer ställdes in under morgonen

Dåligt väglag har ställt till det för busstrafiken i Västernorrland. I Sundsvall har all stadstrafik ställts in under tisdagen och i Sollefteå verkar samma problem finnas.

På sin hemsida skriver Din Tur att linje 45 har drabbats av vädertillstånden. De meddelar att linjen är tillsvidare inställd då vägarna i Sollefteå inte än sandats och man står redo i väntan på sandbil.

– Vi har fått in en rapport om en trafikstörning. Det är en enstaka störning på en linje där. Det var en buss vid Gudlav Bilderskolan som inväntade sandbil, säger Hans Fälldin, presstalesperson vid Din tur.

Efter klockan 10.00 hade informationen om störningar i Sollefteås busstrafik tagits bort från Din Turs hemsida. Problemet är troligtvis åtgärdad.

Texten kan komma att uppdateras.