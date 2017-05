Stal oxfilé och försökte bryta sig in i bil – man döms till tre veckors fängelse

En man i Sollefteå kommun åtalades för stöld och försök till tillgreppning av fortskaffningsmedel efter att han stulit kött från en butik och för att han försökt bryta sig in i en bil. Åklagaren yrkade på att mannen skulle dömas för stöld eftersom att köttet som stals först uppgavs vara till ett värde av 2 766 kronor. Enligt en tidigare anställd ska mannen ha besökt butiken två gånger den aktuella dagen men det har inte konstaterats att han stulit mer än en köttbit. Därför ändras rubriceringen och mannen döms nu istället för snatteri och skadestånd på 160 kronor för den stulna oxfiléen. Mannen har förnekat de inledande anklagelserna om att han skulle snattat kött för några högre summor, men erkänner att det hänt att han tagit kött från affären.

Mannen döms även för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel för att ha försökt bryta sig in i en kvinnas bil med en skruvmejsel. Han krävs nu på skadestånd på totalt 5 759 kronor för ett låsbyte och övriga reperationskostander. Mannen erkänner att han försökt bryta sig in i bilen. Eftersom att han förekommer i belastningsregistret tidigare och begick brotten under pågående skyddstillsyn döms han till 21 dagars fängelse. Han ska även betala 800 kronor i avgift till brottsofferfonden.

