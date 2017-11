Sollefteå vinner i längden: Många tog chansen när spårsystemet öppnade på Hallsta

– Helt fantastiska spår, konstaterade Torbjörn Hägesten, motionär från Sollefteå som var en av de första som begav sig ut i Hallstaterrängen på fredagsförmiddagen.

Och från Örnsköldsvik hade paret Mattias och Marlene Plan åkt för att tillbringa helgen i Sollefteå.

– Det här är en bröllopspresent, berättade Marlene. Och självklart tog vi med oss skidorna eftersom vi hört så mycket positivt om spåren på Hallstaberget.

– Dessutom ska jag åka Vasaloppet senare i vinter så det gäller att träna, inflikade maken Mattias med ett leende.

Stadion i sig består av flera stora snöhögar, men det är inga problem att ta sig härifrån vidare ut i terrängen där spåren är riktigt bra. En slinga på 1,2 kilometer är spårat och i absolut toppskick, och vill man åka längre går det att knixa fram och hitta spår på ungefär fyra kilometer.

– Det pågår ett intensivt spårarbete och har så gjort under den senaste tiden. Vi schaktar konstsnön som vi lade under två och ett halvt dygn i början av veckan, samtidigt som vi måste vara flexibla och ta hand om all natursnö som fallit.

Det verkar som om ni ligger bra till i jämförelse med andra skidanläggningar i landskapet?

– Vi vill ligga i framkant och kunna erbjuda fina förhållanden för längdskidåkning tidigt på säsongen och sammantaget om man ser flera år tillbaka får man väl säga att vi är tidigt ute i år och det är ju precis det vi strävar efter, säger Patrik Näsholm som tillsammans med Mattias Bergström har huvudansvaret för spårskötseln på Hallstaberget.

Allting talar också för att spåren på den för motionärerna så populära Storskällmyran kommer att vara åkbara redan i helgen, och det borgar för att många skidentusiaster kommer att bege sig ut i skidspåren i helgen och framöver.

