Fyra nya namn till Urkult – bland annat akter som bjuder på acapella och jazzig swing

Yellow Sisters är en grupp bestående av fyra kvinnor som bjuder på acapella. Gruppen består av Antonia Nyass, Bára Vaculáková, LuHawa Goldin och Lena Yellow, de backas upp av en manlig beatboxer.

Även den svenska kammarmusikgruppen New Tide Orquesta är nu klara för årets festival. De spelar musik som kan beskrivas som en blandning av modern minimalism och argentinsk tango.

Alice Francis gör ett välkomnat återbesök i sommar. Trion smälter samman elektronik med 1920- och 30-talens swing. Alice Francis består av sångerskan och låtskrivaren Alice Francis (även känd som Miss Flapperty), körsångaren Sir Chul-Min Yoo och producenten och beatsmakaren Mr. Goldielocks. Deras musik andas nutid samtidigt som det är tydligt att de grävt i det amerikanska swingarvet.

Fjärde akten som nu gjort klar för Urkult är United Vibartions. De är från Storbritannien och släppte i fjol albumet "The Myth of the Golden Ratio".

Redan bokade akter är:

Ane Brun

Folks of Bengal

Beverly Guitar Watson & the King Bees

Brincandeira

Ifriqiyya Èlectrique

Ill Wicker

Kajsa Grytt

Kristina Issa

Kumbia Queers

Martha Tilston

Rim

Siska

Sofia Jannok

Stella Gonis

Symbio

Trad-Attack!

Tzeitel

Vassvik