Solchans i helgen – så blir vädret i länet

Veckan startade med ett regnoväder och mycket blåst, som ledde till många strömlösa hushåll och många nedfallna träd, främst i Ångermanland. För er som hoppats på ett solbesked till helgen infrias era förväntningar – till viss del. På fredagskvällen kan det komma lätt, splittrat regn på olika håll i länet, men det blir bättre under lördagen.

– På lördagsförmiddagen klarnar det upp lite grann och det kan bli soligt. Störst solchans är det i Medelpad och södra Ångermanland, säger Erik Rindeskär, meteorolog på Foreca.

Solen varar i så fall i några timmar innan den så småningom försvinner bakom molnen fram mot eftermiddagen.

– Resten av dagen är det molnigt väder. Temperaturen håller sig mellan fyra och åtta grader under hela dagen, säger Erik Rindeskär.

Mot kvällen drar sig ett regnområde in över norra Ångermanland och under natten drar det sig ned även mot Medelpad. Vilket innebär att det kan bli regn på sina håll i länet.

– Under söndagen är det mestadels mulet och närmast kusten blir det en del regnskurar, främst i Sundsvallstrakten. Det blir ganska blåsigt väder, som avtar under söndagskvällen. Även under söndagen blir temperaturen mellan fyra och åtta grader, säger Erik Rindeskär.

FLER NYHETER:

► Annika färgsätter allt – till och med diskmaskinen: "Färg är som vitaminer för mig"

► För Plus-kunder: Misstänkte mannen hade avsikt att döda – anhållen efter brutala attacken i Sundsvall

► Tomas Izaias Englund: "Väljarna smiskar Socialdemokraterna på stjärten för landstingshaveriet"

► För Plus-kunder: Annicka Burmans svar efter nya BB-bråket på Facebook