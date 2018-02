Snöröjningen tar tid – tågresenärer hänvisas till att kontakta sitt tågbolag

Orsaken till att tågtrafiken står stilla uppges vara kvarstående snöröjningsarbete efter veckans snöoväder.

På SJ:s trafikinformation kan man bland annat läsa att samtliga avgångar från Sundsvall mot Umeå är inställda fram till klockan 15.26. Då planerar man att låta det första passagerartåget inta spåret igen efter snökaoset.

Klockan 15.34 på måndagen går det första södergående tåget längs sträckan Umeå–Sundsvall.

Viss trafikering sker mellan Umeå och Örnsköldsvik före ovan nämnda tider.

Uppgifterna är preliminära så följ utvecklingen via ditt tågbolag.

Stationer där tågtrafiken påverkas:

Sundsvall C, Birsta, Bjästa, Dynäs, Drömme, Frånö, Gålnäs, Harasjön, Hällenyland, Härnösand C, Hussjöby, Hämrasviken, Häggsjön, Kramfors, Mörtsal, Stavreviken, Skönvik, Solbacka, Solum, Sprängsviken, Svedje, Söråkers södra, Timrå, Västeraspby, Örnsköldsvik C