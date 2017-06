Snart avslutas "Kronjakten" – större succé än någon vågat räkna med

Med "Kronjakten" har vi på Allehanda samlat in mynt som blir ogiltiga den 30 juni. Responsen från våra läsare har varit över all förväntan. Förutom de gånger som våra medarbetare har stått ute på torgen i Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors och Härnösand har ett stort antal läsare besökt oss på redaktionerna och lämnat mynt.

Nu börjar vi närma oss slutet av insamlingen och så här långt har vi samlat in närmare 30 000 kronor till Barncancerfonden.

– Det är superkul, men jag är inte förvånad då ångermanlänningar är väldigt givmilda, säger Sofia Göth, nyhetschef på Allehanda.

För Plus-kunder: Julia, 12 år, överlevde blodcancer: "Andra kan förstå men inte känna"

Under onsdagen lämnades mynten (och några sedlar) som samlats in hittills in till Swedbank i Örnsköldsvik. Här jobbar personalen på högvarv för att hjälpa alla kunder som vill växla in sina mynt och sedlar. Två gånger per dag kommer värdebolaget Loomis och tömmer bankens växlingsautomat.

– Just nu jobbar Loomis tjugofyra timmar om dygnet med att räkna pengar, säger David Melender, kontorschef på Swedbank i Örnsköldsvik.

Våra medarbetare Linn Grundberg och Hasse Tavér fick hjälp med att bära in alla hinkar och kärl med mynt. Då det rörde sig om en så stor summa pengar var det inte möjligt att växla in pengarna direkt. Mynten kommer att hämtas av Loomis som i sin tur räknar mynten.

– Vi har beställt 15-kilos påsar som vi kommer att fylla och sedan har vi ordnat med en specialtransport för just "Kronjaktens" pengar, säger Linda Folkesson, biträdande kontorschef på Swedbank.

När Looims väl har räknat alla pengar kommer den exakta summan att sättas in på Barncancerfondens konto. Det kan ta upp till några veckor.

I vanliga fall tar Loomis ut en avgift för att transportera och växla in pengar men denna kostnad har Swedbank valt att stå för.

– Vi är stolta att vi få vara med och bidra på vårt sätt, säger Linda Folkesson.

Läs även: Stor succé för starten av "Kronjakten" – Ö-viksborna fyllde sju bössor på två timmar

Läs även: Fortsatt succé för "Kronjakten" – givmilda läsare i Ådalen: "Känns bra att skänka till något gott"

För Plus-kunder: Alina, 8 år, bygger och säljer fågelholkar – skänker alla pengar till cancerforskning