Regn att vänta under onsdagskvällen – risk för ishalka: "Ska man ut i trafiken ska man ta det försiktigt"

Under onsdagskvällen kommer ett snöfall dra in över Medelpad runt 18-19-tiden, för att sedan sprida sig över Ångermanland. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för ishalka i Västernorrland.

– Ganska snart övergår det här snöfallet dessvärre i regn. Temperaturen stiger till mellan 0 och 3 plusgrader under kvällen och natten, och varmast blir det runt kusterna, säger Erik Rindeskär, meteorolog på Foreca.

Tisdagsdygnets snöfall fyllde på med cirka 10 centimeter snö i Timrå, Sundsvall och Sollefteå. I Örnsköldsvik låg snömängden på cirka 5 centimeter.

Även på torsdag väntas en kompott av regn och snö, med milda temperaturer. Men Enligt Erik Rindeskär kommer inte den snö som ligger att hinna smälta bort.

– Nej, det töar väl säkert lite grann och sjunker ihop en del när det blir så här milt och lite regnigt. Men det kommer absolut att ligga kvar, säger han.

Under helgen väntas temperaturen sjunka igen, och även mer snö är att vänta.

– Det ser ut att bli mer snöfall under söndagsdygnet, då blir det minusgrader igen. Det kommer att beröra hela länet, eller hela norrland för den delen. Det blir ungefär fem centimeter under söndagsdygnet och det kan bli något liknande under måndagen, säger Erik Rindeskär.

Torsdag den 25 januari är den så kallade "Halvsnödagen", dagen då halva vinterns snöfall ska ha fallit, enligt sägen.

– Det låter som att det hör till bondepraktikan, och då är det väl bara en skröna. Det finns inget statistiskt eller meteorologiskt belägg för det iallafall. Men det skulle ju vara intressant om det stämmer, då borde ni ju få ganska mycket snö, säger Erik Rindeskär.