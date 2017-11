Polisen om snökaoset som väntas komma: "Låt bilen stå"

Under kvällen och natten mot torsdagen väntas det komma stora mängder snö. Snöfallet kan övergå till regn vid kusten, vilket i sin tur kan leda till hala vägbanor. Polisen uppmanar därför alla trafikanter att ta det försiktigt i trafiken under torsdagen. Det finns även risk för drivbildning på vägarna då det beräknas komma vindbyar på cirka 15 meter per sekund.

"Behöver du inte åka ut på vägarna så undvik det. Låt helst bilen stå." skriver polisen på sin hemsida.