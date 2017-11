Svevias svar efter folkets ilska mot snöröjningen i kommunen: "De har förmodligen ingen aning..."

Oplogade vägar ställde till problem för många i Örnsköldsviks kommun efter helgens kraftiga snöfall.

Bland annat fångades utryckningen från Bjästa brandstation på film när deltidsbrandmännen fick köra igenom en stor snövall för att komma ut från brandstationen.

Håkan Wiberg, enhetschef för räddningstjänsten i Örnsköldsvik, känner till problemet som uppstod i söndags när snön hade lagt sig.

Svevia, som är ansvariga för snöröjningen i Bjästa, på uppdrag av kommunen, hade inte hunnit röja upp utanför brandstationen vid lunchtid när brandmännen fick larm om en olycka.

– Jag har pratat med deltidsbrandmännen och det var svårt att ta sig ut, men samtidigt har jag viss förståelse för att snöröjningen tog tid när det plötsligt kom ett så kraftigt snöfall. Nu var det bara i just det här fallet en lindrig olycka de stack på, men det är ju dock ingen ursäkt. Nästa gång handlar det om något allvarligare, säger han.

Han berättar att Svevia har tio timmar på sig att klara av snöröjningen och att de klarade att hålla sig inom tidsramen för uppdraget.

– Brandstationerna ska ju dock prioriteras att tas tidigt. Det är klart att det är olyckligt att blev så här. Men förhoppningsvis är de snabbare nästa gång, säger Håkan Wiberg.

TV: Se räddningstjänstens utryckning i söndags – när de tvingades köra rakt igenom en snövall

Men det är inte bara i Bjästa som snön har fått lega på vägarna. Flera av kommuninvånarna i Örnsköldsvik tycker att snöröjningen har tagit tid och riktar kritik mot kommunens skötsel.

Peter Zakrisson, driftchef för trafik- och parkenheten, som ansvarar för snöröjningen av kommunens vägar, berättar att det finns flera förklaringar till att det inte har skötts i det tempo och den omfattning som det ska ske.

– Naturligtvis handlar det främst om att det på kort tid kom jättemycket snö. Det tar ju lång tid att röja över så stora områden som vi har. Det tar över tio timmar för hela området, och vi hade lite problem med vår leverantör, som hade svårt att få ut maskiner på vägarna på grund av maskinhaverier, säger han.

Han berättar att både kommunens tjänstemän och Svevia hade maskinhaverier på sina röjningsfordon.

– När några maskiner krånglade krävdes omfördelning av maskiner. Och på det så hade vi även nya chaufförer som missade vissa områden. Det var helt enkelt den mänskliga faktorn som felade också. Vi kan inte göra annat än att i efterhand gå in och ta de områden som vi får veta att vi missat, säger Peter Zakrisson.

Han menar att han kan förstå den kritik som kommit men hoppas att det ska fungera bättre vid nästa stora snöfall.

– Kommer det blötsnö och regn på det så kommer det ju att krävas ännu mer från kommunen, både halkbekämpning och snöröjning samtidigt. Då gäller det att det fungerar. På de områden där det tog extra lång tid denna gång måste vi till nästa hitta bättre lösningar.

Flera boende i Örnsköldsviks kommun har hört av sig till kommunen för att klaga på snöröjningen och Kenneth Thörn, platschef på Svevia, berättar att han nåtts av kritiken, men tillbakavisar stora delar av den.

– Många av kommuninvånarna tycker liksom att 'nu har det kommit fem centimeter snö, varför är de inte i gång?' Men det fungerar inte så. Och de har de förmodligen ingen aning om vad vare sig startkriterierna eller åtgärdstiden är. Det är lätt då att bara kasta ur sig kritik om något man inte har koll på, särskilt på sociala medier, säger han.

Han berättar att Svevia, enligt kontraktet med kommunen, inte har i uppdrag att snöröja förrän det har lagt sig minst nio centimeter snö på marken. När de börjat har de sedan tio timmar på sig att röja upp i det bestämda området.

– Vi får alltså inte börja förrän det kommit så pass mycket snö. Kommunen köper en tjänst av oss och den säger snöröjning vid minst nio centimeter. Och den åtgärdstiden som finns klarade vi av, säger han.

Han berättar vidare att det under måndagsmötet med entreprenörerna som har Bjästa som sitt ansvarsområde diskuterades just vilka specifika områden som ska prioriteras i första hand under åtgärdstiden.

– Det är klart att räddningstjänstens utfart ska och borde ha tagits bland de första. De är ju en samhällsnytta, men formellt sett gjorde vi inget fel, förtydligar Kenneth Thörn.

Det var förra året som kommunen köpte tjänsten av Svevia och det är nu andra vintern som företaget har ansvaret, vilket gör att Svevia fortfarande är nya på området och därför har en inkörstid, menar Kenneth Thörn.

– Att det kommer 35 centimeter snö på sju timmar vet jag inte om vi har varit med om tidigare. Det är nog inte så många gånger om år som det händer. Vi sköter det enligt kontraktet och är lyhörda för vad folk tycker, men måste också sålla bland kritiken när folk inte vet vad som står i vårt avtal.