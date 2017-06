Sven Eric har lagt ned mer än 200 timmar på Mellansels "nygamla" vandringsled

Vandring har blivit en allt populärare företeelse, inte minst på dessa breddgrader med Skuleskogen och Höga kusten i mångas fokus.

När Sven Eric Juneberg, före detta Kalmarbo, fick nys om den gamla vandringsleden på orten, ansåg han att den borde röjas upp igen. Därför har han röjt, byggt spångar och märkt upp en led, som utgår från den gamla järnvägsmetropolen.

– Den gamla leden kom till på 80-talet via arbetsmarknadsåtgärder. Då röjde man fram till Mellansels fäbod, säger Sven Eric Juneberg.

Själv tyckte han att leden inte borde sluta just där vid gamla fäboden, som numer mest ser ut som ett gammalt kalhygge.

– Det finns rester kvar av byggnaderna vid fäboden, men jag tyckte det var idé att fortsätta runt Djupsjön och på så sätt även passera Sörböle- och Västersels fäbod, säger han.

Sven Eric Juneberg, som även är aktiv i Mellansels IF:s motionssektion, har lagt ner ett gediget arbete efter vandringsleden, som går över stock och sten – och även via myrmark – där han har tillverkat spångar på plats.

– På ett ställe över en myr är det 125 meter spång. På några av ställena där räckte inte ens stövlarna till för att slippa bli blöt, säger han.

Innan Sven Eric Juneberg började på allvar promenerade han sträckan – och det var även då han insåg att den gamla vandringsleden borde ut ökas.

– Det var väl fanken om man inte skulle kunna gå runt Djupsjön, säger han nu och tittar på den broschyr, som han själv har gjort och som beskriver en del av den historiska vandringen.

– När idén föddes var alla jättepositiva – inte minst de 30 markägarna som jag har varit i kontakt med.

– Men önskemålet var att vandringsleden inte skulle bli så bred att det skulle gå att köra snöskoter där – och det har jag förstås respekterat, säger han.

Sven Eric Juneberg berättar att han nog i slutänden har lagt ner betydligt fler timmar på vandringsleden än vad man redovisade till kommunen innan man sökte bidrag för jobbet.

– Jag minns inte riktigt, men jag tror MIF fick runt 10 000 kronor till material, säger han.

Längs leden finns skyltar som Sven Eric Juneberg har satt upp, som exempelvis beskriver livet bakom flottningen, som bedrevs i trakten en bit in på 1920-talet.

– Timret som kom från de här skogarna flottades under tre intensiva veckor per år. I slutänden kom sedan timret via Mo till Domsjö. Betalningen var en jätteviktig inkomst och sammanlagt var ungefär 100 personer sysselsatta under de där veckorna.

Varje höst brukar Sven Eric Juneberg ta sig runt leden – och snart är det också tänkt att det ska monteras upp ett par vindskydd i området runt omkring.

– På hösten tar jag röjsågen med mig och snyggar upp, säger han om om den led som han själv betecknar som en vildmarksled, där bra skor eller stövlar kan vara en fördel.

