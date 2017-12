Startade pizzeria i smyg – nu polisanmäls ägaren

När man startar en livsmedelsverksamhet måste man registrera det hos en kontrollmyndighet.

En företagare från en annan del av landet startade en pizzeria i Örnsköldsviks kommun under hösten. Men först efter att verksamheten pågått under en månads tid fick Samhällsbyggnadsnämnden in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet från företaget.

Enligt livsmedelslagstiftningen är det upp till företagaren att ta reda på om man måste registrera sin verksamhet, och detta är ett krav för att det ska kunna gå att göra kontroller på till exempel pizzerior.

Nu polisanmäler kommunen företagaren eftersom pizzerian under en månads tid bedrevs utan att ha registrerats. Under den tiden har verksamheten sålt livsmedel som inte kontrollerats att den uppfyller livsmedelslagstiftningens krav.