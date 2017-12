Städfirma anmäls till Allmänna Reklamationsnämnden – vill ha betalt trots inkomplett arbete

Det var i mitten av oktober som en kvinna från Domsjö tagit hjälp av en städfirma för att flyttstäda. Kvinnan väljer nu att anmäla firman till Allmänna Reklamationsnämnden.

I anmälan framkommer det att kunden anser att firman inte gjort det dem utlovat och att de vill ha betalt för arbetet.

I reklamationen står det exempelvis att "flyttstädningen var så dåligt utförd att huset, med enstaka undantag, såg lika smutsigt ut som innan" och att "vi har varit tvungna att städa hela huset själva då företaget, trots 3 försök, inte lyckats. Och vi lyckades med enkla medel få det rent, vilket för mig är ett bevis på att de inte ens försökt/har rätt kompetens."

Kvinnan kräver att hon ska slippa betala för städningen, då ingen städning utfördes, enligt henne. Företaget går, som kompensation, med på att hon inte ska behöva betala för tjänsten, men under förutsättningen att kvinnan betalar in fullt belopp till företaget. Företaget lovar nämligen att betala tillbaka pengarna till kvinnan men vill få in pengarna som företaget får på grund av RUT-avdraget.

Kvinnan vill inte gå med på städfirmans krav och vänder sig därför till ARN för att lösa problemet. Ingen information finns om när Allmänna Reklamationsnämnden tar sitt beslut gällande ärendet.