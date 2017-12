Spänningsroman från Örnsköldsvik nominerad till Stora Ljudbokspriset: "Jag blev galet chockad"

"Prästens lilla flicka" handlar om Josefin, 16 år gammal och dotter till en känd Modotränare, som går till sin sånglektion men aldrig kommer tillbaka. Skallgång i snöstorm ger inget resultat, och polisen i Örnsköldsvik sätts på hårda prov.

I centrum för handlingen återfinns bland annat den unga och oerfarna polisaspiranten Kajsa Nordin och den internationellt kända konstnären Zeta som ofrivilligt blir indragen i försvinnandet.

Susan Casserfelt befinner sig just nu i England, men jublar på facebook:

– Blev galet chockad idag när jag fick höra att min första bok är nominerad till årets ljudbok 2017, skriver hon.

– Det är ingen underdrift att säga att jag hade lite svårt att koncentrera mig på det jag skulle efter beskedet! Självklart går ni väl in direkt och röstar på ”den lilla fisken” bland alla ”stora giganter”? Bara fem av de nominerade går vidare.

Susan Casserfelt bor i dag i Bagarmossen men har studerat i Örnsköldsvik under ett par års tid. Hittills har två av tre planerade böcker i serien kommit ut: "Prästens lilla flicka", som hamnade tvåa på bokjätten Adlibris läslista samt "Den tatuerade cirkeln" som knep förstaplatsen på Storytel. Den tredje delen, "Costa del crime", ska ges ut under nästa år.

Susan Casserfelt har idel tunga namn i sällskap på nomineringslistan för spänningsromaner – här återfinns bland annat Dan Brown, Elly Griffiths, Sara Lövestam och John Ajvide Lindqvist.

Stora Ljudbokspriset instiftades 2008 av skådespelaren Peter Stormare, ordförande för Bok & Biblioteksmässan samt VD för Synskadestiftelsens bolagsgrupp. 2014 tog Storytel över priset och skapade Sveriges första Ljudboksgala.

Stora Ljudbokspriset belönar både författare och uppläsare. Katarina Ewerlöf har läst in de båda första böckerna och Både författare och uppläsare belönas för sin insats. Susan Casserfelts böcker har lästs in av Katarina Ewerlöf, som också ska läsa in den tredje delen.

Juryns uppdrag är att de ska välja vilken av titlarna som ger den bästa ljudboksupplevelsen, alltså kombinationen berättelse och uppläsning. Juryn lyssnar på de fem framröstade titlarna och fattar sedan ett gemensamt beslut om vilken som blir årets vinnare. De vinnande bidragen presenteras i mars 2018.

Priset består av ära och erkännande i form av ett diplom och en statyett formgiven av Ludvig Löfgren.

Här kan du gå in och rösta.

* * *

