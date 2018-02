Om Åland – bekännelser och ny bok om en historisk era

Örnsköldsvik

Vissa fartyg och vissa personer blir med tiden större än livet. Så uttrycker sig inledningsvis Ulla-Lena Lundberg i sin senaste bok Hertiginnan och Kaptenskan som kom ut i slutet av förra året. En fortsättning på hennes författarskap om den Åländska allmogeseglationen. Låt mig återkomma till den utgåvan och först nämna lite grann om författarinnan.

Född på Kökar i åländska skärgården och äger tveklöst all kunskap om den historiska allmogeseglationen under tidigt 1800-tal och som gjort vad Åland är i dag. Hon kan förvilla läsaren att tro, att hon är född i ett sjömanshem och inte i en prästgård. Bokutgivning är diger, bor numera i Helsingfors, 70 år and still going strong. Har hedrats med minst 10 större pris- och hedersutmärkelser.

Intresset för henne hänger ihop med den åländska sjöfartshistorien som började med allmogeseglationen, vilken hon så enormt kunnigt berättat och skrivit om främst i boken Leo. Mången Ålandsresenär känner inte till detta men förhöjer besöket på Åland om man vet. Denna historiska epok mötte jag första gången i Granboda by på Åland och anrika redargården Pellas, numera museum av bästa slag.

Besöken har därefter under åren blivit många, där historien om hur de åländska bönderna började seglationen, främst till Sverige med egna odlade produkter. Traderna utökades till atlantkusten och europeiska hamnar med trä, salt och saltpeter och de omtalade långtraderna med vete från Australien till England. Åland hade redare i snart sagt varje by och fartyg kölsträcktes oavbrutet. Den siste i raden som seglade var stålbarken Pommern som måste ge sig för ångfartygen (nu museifartyg vid Mariehamns västra kaj, det mest besök på Åland).

Det är vetetransporterna som hon berättar om i den senaste boken. Fascinerande och kunnigt om ett av de mest omtalade fartygen under denna period: Herzogin Cecilie som kom att kallas Hertiginnan. Den 104 meter långa barken gick med vetelaster men grundstötte drastiskt 1936 och blev vrak, vilket hör till ett av seglationstidens mest omtalade. Kaptenen ombord, Sven Eriksson skapar heta känslor med hisnande och realistisk dramatik. Inte minst genom kärleken till Pamela Bourne som klev ombord i Sydaustralien som skeppsman och med sin charm trollband kaptenen som hon sist gifte sig med och blev Kaptenska. Sven Eriksson är född på anrika Pellasgården i Granboda vars släkt hade rederinäringen och sjömansskapet i blodet.

Ett suveränt bildmaterial, hittat av en slump i en träkista på Pellasgården ger en fullkomlig unik berättelse om Herzogin och sjömansskapets slit. Halva boken upptar det bildmaterialet. Hertzogin, det mest omtalade skeppet i den åländska seglartraditionen kunde lasta 4 200 ton vete på traderna från Australien till England som tog 120 dygn. Med poetisk ton beskriver Ulla-Lena L sina känslor för världens sista stora seglande skepp:

Rollbesättningen kring Hertiginnan är skarpt utmejslad med stora personligheter som skrivna för operan: röster som bär över havets dån, kläder uppsydda för största effekt, kulisser med tusentals meter segel, vetehamnarna i Australien, Kap Horn och Devonkusten, specialeffekter i form av mareld och skum, gnissel, visslingar och suckande isberg.

Jag rekommenderar att även läsa Leo, före eller efter Herzogin. För den som inte vill ha Herzogin och Leo permanent i hyllan finns de på bibliotek.

Gunnar Fredriksson