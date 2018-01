Mystisk man erbjuder snöröjning i Domsjö – polisen manar folk till att hålla koll

Inbrottsförsöket skedde någon gång under dagen och upptäcktes under eftermiddagen. Någon har försökt bryta sig in i ett hus, utan att lyckas.

Polisen har under kvällen varit på plats för en brottsplatsundersökning och förhör har hållits. Man har även gått runt och knackat dörr för att prata med de närmaste grannarna i området.

I nuläget uppger polisen att det inte finns någon misstänkt för brottet. Däremot finns en observation som kan vara av vikt.

Under dagen gick en person runt i området och knackade på hos hushållen. Mannen erbjöd snöskottning på redan skottade uppfarter – och samtidigt saknade han utrustning för arbetet. Mannen pratade svenska med brytning, och han tros inte vara hemmahörande i området. Det är ännu oklart om personen har något samband med inbrottsförsöket.

Om man gjort några iakttagelser i området som kan ha samband med dessa händelser vill polisen att man hör av sig till dem på telefonnummer 114 14.

I övrigt uppmanar polisen de boende i området vara uppmärksamma och observanta ifall någon erbjuder liknande tjänster, men inte kommer från något företag. Om man misstänker att personer "rekar" för inbrott ska man kontakta polisen.