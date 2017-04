Modo samlas i Fjällräven Center efter Markus Olssons bortgång: "Alla tankar går till familjen"

Läs också: Försvunne 20-åringen i Örnsköldsvik har hittats avliden – Modo Hockey i sorg

Markus Olsson försvann natten mot lördagen och när informationen nådde arbetsgivaren Modo Hockey sattes genast krishanteringen i rullning. Johan Widebro berättar:

– Vi har en krisplan och vi gick igenom den redan i morse för att om möjligt vara förberedda på det värsta. Sedan har vi nu sjösatt den och all personal, alla spelare, ledare och ideella kring laget har möjlighet att komma till Fjällräven Center nu i kväll för en intern träff.

På plats i arenan finns då föreningens krishanteringsgrupp, styrelserepresentanter, POSOM-gruppen och representanter från Svenska Kyrkan.

– Alla känner naturligtvis mest för Markus anhöriga och alla våra tankar går dit. Det tror jag att alla som var ute och letade i dag känner också.

Vad kände du när du fick beskedet?

– Man hoppas naturligtvis in i det sista. Det som har hänt känns fruktansvärt tragiskt.

Vad har du för bild av Markus?

– Han var en otroligt trevlig och social kille. Jag har bara träffat honom ett fåtal gånger men han var alltid glad, öppen för samtal och positiv. Det är mitt intryck.

Hur tror du att det som har hänt kommer att påverka klubben framöver?

– Just nu går alla tankar framför allt till Markus familj. Det är det enda man kan tänka på nu. Praktiskt följer vi naturligtvis upp det här under morgondagen; vi har ett personalmöte klockan åtta och vi kommer att ge möjlighet för spelare och ledare att samlas igen i morgon under eftermiddagen och kvällen. Rent praktiskt rullar vår krisplan vidare.

En minnesplats har upprättats nere i Örnsköldsviks hamn och under måndagen öppnas också portarna till Fjällräven Center, Modos hemmaarena, där allmänheten kan lämna sina kondoleanser.

– Vi kommer att ha ett ställe i entréhallen dit man kan gå och lämna en blomma och skriva en kondoleans, säger Johan Widebro.

