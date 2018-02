Minnen: Resa i historiens spår

Örnsköldsvik

Sommaren 1989 gjorde jag en resa i sydvästlig riktning i första hand till Borås. Den berömde naturfilmaren Jan Lindblad hade inhämtat två små Bengaliska tigerungar. Det var ett projekt att ingjuta nytt blod av den nästan utrotade Bengaliska tigern i Indien. Han födde upp dem på hans torp i Nås i Dalarna och på en ö i Södermanland.

Tyvärr misslyckades detta projekt på grund av byråkratiskt krångel, så han lämnade tillbaka dem till djurparken i Borås. Jag for dit och beskådade dessa nu fullvuxna djur plus andra djur. Jag drog vidare på den västra sidan Vättern. Jag har varit bosatt i Jönköping i 7 år och kört denna väg åtskilliga gånger på hemväg till Örnsköldsvik. Det led mot eftermiddag. Tröttheten och hungern började att göra sig påmind. Dags att ta in någonstans för natten.

Jag passerade en stenmur med två stenportar där det stod rum ledigt. Jag svängde ner och passerade en allé. Det verkade minst sagt spöklikt. Inte minst spöklikt såg bygganden ut med mörka gardiner för fönstren. Jag gick in och såg ingen människa. Utan att jag märkt något stod en kvinna bredvid mig, liten till växten, svart hår och svart klänning som gick ner till golvet. Jag frågade om det fanns ett ledigt rum. " Ett ögonblick" sade hon med mörk röst så att kårar kröp längst ryggraden. Hon gick i väg och var strax tillbaka. Jag sade då att jag åker vidare. Hon stod kvar som en bildstod på golvet. En skön natt på Scandic hotell i Askersund var heller att föredra.

Nästa mål på morgonen var att besöka Ängsö slott som var beryktad för sina spökerier om man nu tror på sånt. Jag är historiskt intresserad och på turistbyrån i Västerås fick jag vägbeskrivning. Ängsö slott har sina anor från 1167 och den dåvarande slottsherren Johan Sigismund Sparre hade en orolig natt ingen hade på en längre tid besökt honom. " Kom vem vara vill om så djävulen själv" vrålade han ut i slottssalen. Då öppnades dörren och in kom en kortvuxen man med grå munkjacka som dolde sitt ansikte med den nötta huvan.

Han såg schackbrädet och ville spela Johan Sparre blev glad dom satte sig ner Johan var skicklig schackspelare och vann hela tiden. Till sist gav mannen sig och överlämnade en halskedja troligen av guld " Den ska endast vara i din släkt sa han, annars händer en ond bråd död. Jag botaniserade i slottet och såg då denna kedja bakom glas och ram pansarglas troligen. Jag var nöjd med min historiska resa men glömde heller aldrig den kvinnan där jag först tänkte övernatta, hur det hade gått ...

Nils-Åke Eklund