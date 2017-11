Metal-bandet Meshuggah nominerade till en Grammy

Meshuggah bildades i Umeå 1987 och släppte fullängdsdebuten 1991. Bandet består av Jens Kidman på sång, Fredrik Thordendal på gitarr, Mårten Hagström på gitarr, Tomas Haake på trummor och Dick Lövgren på bas.

Bandmedlemmarna Mårten Hagström och Tomas Haake är från Bjästa respektive Örnsköldsvik.

Nu är bandet nominerade till en Grammy i kategorin Best Metal Performance. Priset kommer att delas ut den 28 januari på Grammy Awards i Madison Square Garden i New York.

Här är alla nominerade i kategorin Best Metal Performance:► August Burns Red – "Invisible Enemy"► Body Count – "Black Hoodie"► Code Orange – "Forever"► Mastodon – "Sultan's Curse"► Meshuggah – "Clockworks"

Övriga kategorier och nominerade i rock-genren:

Best Rock Performance:► Leonard Cohen – "You Want It Darker"► Chris Cornell – "The Promise"► Foo Fighters – "Run"► Kaleo – "No Good"► Nothing More – "Go To War"

Best Rock Song:► Metallica – "Atlas, Rise!"► K. Flay – "Blood in the Cut"► Nothing More – "Go To War"► Foo Fighters – "Run"► Avenged Sevenfold – "The Stage"

Best Rock Album:► Mastodon – "Emperor Of Sand"► Metallica – Hardwired... To Self-Destruct► Nothing More – "The Stories We Tell Ourselves"► Queens Of The Stone Age – "Villains"► The War On Drugs – "A Deeper Understanding"