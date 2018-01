Lördagsjazz på UH

Örnsköldsvik

Real Stompers spelar jazz, swing och dixie så det står härliga till. Medryckande musik under ledning av kapellmästaren Anders Bergquist, som även står för arrangemangen av bitarna. Den Jazzbitne blir absolut biten av Real Stompers tolkningar av traditionell jazz med sitt ursprung i sydstaterna i Amerika.

”On the sunny side of the street” inledde ett två timmar långt jazz diggande för Café UHs gäster lördag eftermiddag den 20 januari. Ivar Eriksson med den perfekta rösten för tradjazz ackompanjeras av Anders Bergquist piano, Erland Eriksson basfiol och på trummor Kenneth Nordwall. När Ivar fått sina välförtjänta applåder kommer även ”blåset” in. Det består av Lukas Johansson trumpet, Tage Hellman klarinett och Åke Collin trombon.

Åke är nestorn, som har roliga historier på lager, men mest imponerande är hans trombonsolon. Tage Hellman klarinett ny för dagen, då Fredrik Ljungdahl spelade i Sundsvall på kulturfestivalen med High Coast Jazz Orchestra. Tage är ett fenomen och flöt fint in i gänget. Sist men absolut inte minst är kapellets yngste medlem Lukas Johansson 18 år. Lukas går från klarhet till klarhet. För varje spelning tar Lukas steg framåt. Han har blivet bandets frontfigur.

Det mesta på scen kretsar kring Lukas, som tar ut svängarna rejält i sina solon. Samspelet med övriga sitter perfekt, mycket tack vare Lukas genialiska musikalitet. Lukas kunde inte vara med hela spelningen då han måste ta tåget (Take the A Train) till Sundsvall för att spela i LUST (LänsUngdomens STorband) på Kulturfestivalen. Lukas solo i en dryg 2 minuter lång blues med trumpeten i höger näve och trombonen i den vänstra upplevde jag som föreställningens absoluta klimax. Att vara så tonsäker med bara en hand tyder på ett enormt bra självförtroende. ”It’s a long way to Tipperary” gick hem på UH. För Lukas behöver nog inte vägen vara så lång. Åtminstone är Lukas en bra bit på väg.

Trummisen Kenneth Nordwall skiner som sola i Karlstad. Erland Eriksson står bredvid och kompletterar med ståbasen. Sammantaget har Real Stompers den perfekta sammansättningen för att uppträda på UH med sina evergreens från tradjazzen.

Så UH, tack för kaffet, men framför allt tack för att ni bjöd oss på Real Stompers.

Kjell Larsson