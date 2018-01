Lions Club i Ö-vik växer – stödjer Cancerforskningsfonden med 50 000 kronor

Mötet var en av många trevliga träffar med klubben, som alla trivs i och där alla jobbar intensivt för att hjälpa andra som på ett eller annat sätt har det svårt och behöver stöd.

Det är i huvudsak de som bor i Örnsköldsviks omnejd som kan få hjälp via vår fond: Sjukhusfonden. Fonden finansieras via gåvor från privatpersoner i samband med minnesgåvor vid begravningar. Utöver detta, så hjälper vi andra som också behöver förstärkning i sin kassa. Vi har via andra resurser stöttat olika andra föreningar med bidrag för att dessa på sitt sätt skall kunna hjälpa andra med bekymmer av olika slag.

Vi får in pengar från Julklappslotteriet som anordnas varje jul och från den lyckade Påskannonsen som vi gör i samarbete med Tidningen 7 och sist men inte minst från vårt luciaframträdande som inbringar en stor summa pengar. Det är inkomster som oavkortat går till hjälp och stöd. Vi kommer att stödja Cancerforskningsfonden vid Umeå Universitet med 50 000 kronor nu under våren i samband med ett besök på Canceravdelningen i Umeå.

Vi tycker alla att det känns skönt och man blir varm i hjärtat när man ser hur glada alla blir som får behövlig hjälp. Även vid detta möte hade vi glädjen att välja in två nya medlemmar – Liisi Hägglund och Daniela Nyström som vi hälsar hjärtligt välkomna. God fortsättning på 2018.

Hans-Eric Körning