Komplicerat bärgningsarbete efter lastbilsolyckan i Örnsköldsvik – E4 öppen igen

I fredags kanade en lastbil med släp av vägen vid E4 i Bjästa i Örnsköldsvik – tankarna har sedan läckt ut nära 40 ton väteperoxid under helgen.

Under söndagen inleddes arbetet med att bärga fordonet från platsen, vilket gjorde att man tvingas stänga av och leda om trafiken från E4. Under natten bärgades fordonet.