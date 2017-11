Entreprenören Karin tilldelas positivitetspriset: "Jag visste inte ens om att det finns"

– Oj, jag visste inte ens om att det finns, säger pristagaren glatt.

Priset fanns två gånger på Företagarkvällen i Örnsköldsvik, men när det blev ont om tid för att dela ut alla priser så var det positivitetspriset som fick flytta på sig.

Nu har Frackakademien väckt det till liv.

I veckan uppvaktades Karin Westin av Leif Ahnlund och Arne Nordlund, som hade begett sig till Bjästa för att dela ut priset.– Vad är det här för gäng, då? undrade Karin Westin när Ahnlund och Nordlund stegade in på hennes arbetsplats.

På lördagens Handelsgala på Brux i Örnsköldsvik ska Karin få ta emot diplom och applåder för sin gärning.

Frackakademien är ordenssällskapet i Örnsköldsvik som anser att man med fördel kan vara högtidsklädd i frack vid fler tillfällen än under sin egen vigsel.

Akademien verkar för att med positivitet och kreativitet bidra till lokal utveckling och har av den anledningen, sedan några år tillbaka, instiftat positivitetspriset.

– Tyvärr har det legat nere en tid, men nu har vi fått ny fart och det är roligt att vi kan dela ut priset i samband med handelsgalan på lördag, säger Arne Nordlund, en av 18 ledamöter i frackakademien.

Karin Westin är egenföretagaren som drev Blommor & Ting i tolv år innan hon klev över till grossistbranschen. Numera driver hon Mitt & Ditt underbra liv AB som för blomsteraffärer i Sverige och Finland designar och tillverkar heminredning med tillbehör.

Hon beskrivs som en skicklig och framgångsrik entreprenör och som en omtänksam människa som lyfter fram det positiva och sprider glädje och värme omkring sig.

– Därför är hon mycket värdig pristagare, säger Leif Ahnlund som tillsammans med Arne Nordlund representerade frackakademien när Karin Westin överraskades.

Positivitetspriset delar frackakademien ut under lördagens handelsgala på Brux i samarbete med Mittmedia och Tidningen 7.

Pristagarens positiva och varma attityd tror hon sig ha ärvt av sina föräldrar och inte minst sin far; inte obekante Bosse ”Betong” Westin.

– Nu måste jag smälta det här. Jag kan inte säga annat än; tack så jättemycket.

Juryns motivering:

”Karin Westin har med stor målmedvetenhet och framgång i en redan väletablerad marknad lyckas bli en företagare att räkna med. Hon är genuin, varm, orädd och positiv. Genom hennes imponerande tillväxtresa ger hon oss känslan att; the sky is the limit.”

Kriterier:

Till mottagare av frackakademiens positivitetspris väljs en person, ett företag eller en förening inom Örnsköldsviks kommun. Priset tilldelas den eller de som under året visat sin förmåga att vara extra kreativ och företagsam samt med sin positivitet och inspiration varit en förebild för andra.

