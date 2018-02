Allan och Larzarna på Kom in

Örnsköldsvik

Allan (Åberg) och Larzarna (Lundgren och Fahlander) kom, sågs och segrade på Kom in inför en fullsatt lokal. Kom in har lyckats knyta duktiga musiker till torsdags underhållningarna. När Allan och Larzarna tackade publiken och Anna Borg för att de fick komma in, så blev de peppade att komma in igen. En gång till, en gång till, en gång till lät det och så får det bli.

Allan Åberg spelar gitarr, sjunger och småpratar i en timme. Allan backas upp av Larzarnas gitarrkomp. Kända visor och ballader av Ted Gärdestad, Evert Taube och Cornelis Vreeswjik får publiken att trivas. Allan berättade hur balladen om Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind kom till. Cornelius hade varit på Parken i Örnsköldsvik 1966. På väg från Ö-vik tog han in hos Björn Ståbi. Där träffade han Trio mé Bumba. Cornelis erbjöd dem balladen, men de avböjde eftersom Cornelis var svartlistad på Sveriges Radio på grund av obskyra vistexter. Något de fick ångra flera gånger om.

Nu är det så vist att Allan och Larzarna har satt ihop en föreställning med Cornelis ballader och visor. Den 10 mars på Thuleteatern kan man få höra om hur det gick för Fredrik Åkare och Cecilia Lind. Deras kärlek var ju blind.

Kjell Larsson