Oppositionsrådet väljer att kriga vidare – medan massor av landstingspolitiker kliver av

Bland raden av märkliga affärer i Landstinget Västernorrland den senaste mandatperioden kvalar utan tvekan historien om Per Wahlberg in. Det visade sig att det var Sollefteå kommuns kommunikationsstrateg Majed Safaee som via mejl till media och Moderaterna spred uppgifter om oppositionsrådet. Historien slutade med att Safaee erkände grovt förtal mot Wahlberg.

– Det var en oerhört jobbig och tuff period. Det är väldigt svårt att beskriva det här. Har man inte upplevt det så tror jag att det är som en mardröm, säger Wahlberg.

Hur påverkades du av den affären?

– Ja, det är väldigt svårt att sätta ord på det, men tilliten till människor fick sig en ganska kraftig törn. Det var gräsligt.

Funderade du på att kliva av politiken?

– Nej, jag gjorde faktiskt inte det. I och med att det benades upp och att det gick att komma vidare, men det tog tid att repa mod efter alla turer, säger Wahlberg.

Därmed skiljer Wahlberg ut sig jämfört med en rad andra toppolitiker som aviserat att man inte vill fortsätta inom den turbulenta landstingspolitiken.