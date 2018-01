Minnen: När elgitarrerna kom till byn

Bjästa

Min första ”hårresande” musikupplevelse var 1959. Ur radions högtalare strömmade något så bra, att jag rös på ryggen av välbehag. Låten var King Creole och sjöngs av Elvis Presley. Hemma i salen stod en vevgrammofon ”His masters voice” som vi spelade 78-varvare på. Tunga, ofta repiga, och knastrande stenkakor med artister som Calle Jularbo och Harry Brandelius.

Men vi hade också en Glenn Miller skiva och lilla syster Eva var som besatt av låten: "In the Mood". Den spelade hon om och om igen. Till slut fick jag nog och krossade brutalt skivan i ”Tusen bitar” Det har syrran inte glömt, än i dag kan jag bli påmind om detta "nidings dåd". I början av 1960-talet dök The Beatles upp, fyra långhåriga killar från Liverpool som hamnade högst upp på topplistorna med sina låtar. Då ville jag mest av allt i världen, ha en riktig elgitarr. Mamma hittade en i Gunnars katalog och beställde den. Men när den anlänt och paketet öppnats, visade det sig att halsen var lös.

Då tog vi gitarren och paketet till postkontoret i Mellansel. Där konstaterade man att det var en transportskada och vi fick ta hem gitarren igen. Mamma Maria som var ”händig” limmade om halsen och en vecka senare fick vi hämta ut en ny. Gitarrerna av märket Voss var ju inga rockguror precis, men ändå så gick jag runt på moln. I den vevan började jag spara håret och vid varje klipptillfälle sa jag alltid bestämt: ”Jag vill inte ha några gator runt öronen”!

Under de kommande åren bildades det popband i var och varannan by, med långhåriga, ivriga och förväntansfulla tonårsgrabbar. Det var ”Gyllene tider” för musikhandlarna, som sålde gitarrer och förstärkare som aldrig förr. Jag och några andra startade också ett band, men det är en annan historia.

Göran Jonsson