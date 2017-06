Medan du sov: Man larmade polis när kvinna krossade fönster och klättrade in

Lokalt:

En kvinna tog sig in i en lägenhet i Bjästa genom att slå sönder en ruta och klättra in under natten. Mannen som bor på adressen larmade polis.

► Nöjesprofilen öppnar ny camping vid havet: "Känns som att vi hittat rätt"

► Polisen hyllar stöldtipsaren i Edsele – följde efter misstänkt fordon: "Helt by the book"

► Stort hemlighetsmakeri efter kommunens möte med Modo om Fjällräven Center

Här hittar du väderprognosen för din kommun i dag

Se pollenrapportern här

Karta: Så är läget på vägarna

Trumps besked: USA lämnar Parisavtalet

Södertäljeklubben dödshotad – mötet i Division 2 skjuts upp

